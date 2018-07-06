Курс доллара на межбанке 6 июля понизился до 26,33 гривен/доллар

Евро повысился на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 6 июля 2018 года понизился на 4 копейки до 26,33 грн/долл, курс покупки понизился на 4 копейки до 26,31 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 30,95 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3300, евро 30,9274 – 30,9482 грн/евро, российский рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3100 26,3300

EUR/UAH 30,9274 30,9482

RUB/UAH 0,4170 0,4176

Напомним, 5 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3500 – 26,3700, евро 30,8374 – 30,8581 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 8 копеек до 26,35 гривен, в покупке курс доллара понизился на 5 копеек до 26,13 гривен за доллар. По сравнению с данными 5 июля, курс евро в продаже не изменился и сохранился на уровне 30,98 гривен за евро.