Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс доллара на межбанке в 12:40 уменьшился до 26,42 грн/доллар

НовостиФинансы    05.07.2018 - 12:45
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Курс евро вырос до 30,88 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 3 копейки до 26,42 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек – до 30,88 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4900 – 26,5100 грн/доллар, евро 30,9774 – 30,9928 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4193 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,3600   26,4200

EUR/UAH   30,8095   30,8796

RUB/UAH   0,4167     0,4179

Напомним, 4 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4500, евро 30,7830 – 30,8036 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2643,7983 гривны за 100 долларов (+13,8724); 3077,9100 гривны за 100 евро (+10,1014); 4,1815 гривны за 10 рублей (+0,0215).

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,43 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,51 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь