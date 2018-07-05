Курс доллара на межбанке в 12:40 уменьшился до 26,42 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,88 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 3 копейки до 26,42 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек – до 30,88 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4900 – 26,5100 грн/доллар, евро 30,9774 – 30,9928 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4193 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3600 26,4200

EUR/UAH 30,8095 30,8796

RUB/UAH 0,4167 0,4179

Напомним, 4 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4500, евро 30,7830 – 30,8036 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2643,7983 гривны за 100 долларов (+13,8724); 3077,9100 гривны за 100 евро (+10,1014); 4,1815 гривны за 10 рублей (+0,0215).