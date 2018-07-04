Курс доллара на межбанке 4 июля повысился до 26,45 гривен/доллар

Евро повысился на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июля 2018 года повысился на 11 копеек до 26,45 грн/долл, курс покупки повысился на 12 копеек до 26,43 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,80 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4500, евро 30,7830 – 30,8036 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4500

EUR/UAH 30,7830 30,8036

RUB/UAH 0,4175 0,4182

Напомним, 3 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3400, евро 30,6643 – 30,6940 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 июля, курс евро в продаже повысился на 10 копеек - до 30,87 гривен за евро.