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Курс доллара на межбанке 4 июля повысился до 26,45 гривен/доллар

НовостиФинансы    04.07.2018 - 17:15
Фото: курс доллара на межбанке повысился (РБК-Украина)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (РБК-Украина)

Евро повысился на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июля 2018 года повысился на 11 копеек до 26,45 грн/долл, курс покупки повысился на 12 копеек до 26,43 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 30,80 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4500, евро 30,7830 – 30,8036 грн/евро, российский рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,4300    26,4500

EUR/UAH    30,7830    30,8036

RUB/UAH    0,4175      0,4182

Напомним, 3 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3400, евро 30,6643 – 30,6940 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже  повысился на 1 копейку до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 26,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 июля, курс евро в продаже повысился на 10 копеек - до 30,87 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 13:05 увеличился до 26,45 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,45 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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