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Курс долара на міжбанку о 12:40 зменшився до 26,42 грн/долар

НовиниФінанси    05.07.2018 - 12:45
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Курс євро виріс до 30,88 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 5 липня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 3 копійки до 26,42 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок – до 30,88 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4900 – 26,5100 грн/долар, євро 30,9774 – 30,9928 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4193 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3600 26,4200

EUR/UAH 30,8095 30,8796

RUB/UAH 0,4167   0,4179

Нагадаємо, 4 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4500, євро 30,7830 – 30,8036 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,44 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2643,7983 гривні за 100 доларів (+13,8724); 3077,9100 гривні за 100 євро (+10,1014); 4,1815 гривні за 10 рублів (+0,0215).

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,43 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,51 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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