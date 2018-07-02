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Курс доллара на межбанке в 12:40 уменьшился до 26,25 грн/доллар

НовостиФинансы    02.07.2018 - 12:44
Фото: курс доллара на межбанке снизился (РБК-Украина)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (РБК-Украина)

Курс евро упал до 30,57 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 11 копеек до 26,25 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки – до 30,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2100 – 26,2400 грн/доллар, евро 30,4953 – 30,5249 грн/евро, российский рубль 0,4152 - 0,4160 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2200   26,2500

EUR/UAH   30,5305   30,5655

RUB/UAH   0,4154     0,4163

Напомним, 27 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3600, евро 30,5522 – 30,5986 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,33 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2632,7494 гривны за 100 долларов (+13,8324); 3058,2017 гривны за 100 евро (+1,4018); 4,1700 гривны за 10 рублей (-0,0009).

Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне 26,29 гривны/доллар НБУ на 2 июля ослабил курс гривны до 26,33 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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