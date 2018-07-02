Курс долара на міжбанку о 12:40 зменшився до 26,25 грн/долар

Курс євро впав до 30,57 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 11 копійок до 26,25 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки – до 30,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2100 – 26,2400 грн/долар, євро 30,4953 – 30,5249 грн/євро, російський рубль 0,4152 - 0,4160 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2200 26,2500

EUR/UAH 30,5305 30,5655

RUB/UAH 0,4154 0,4163

Нагадаємо, 27 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 30,5522 – 30,5986 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,33 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2632,7494 гривні за 100 доларів (+13,8324); 3058,2017 гривні за 100 євро (+1,4018); 4,1700 гривні за 10 рублів (-0,0009).