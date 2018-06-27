Курс доллара на межбанке 27 июня повысился до 26,36 гривен/доллар

Евро повысился на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июня 2018 года повысился на 15,5 копейки до 26,36 грн/долл, курс покупки повысился на 145 копеек до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 30,60 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3600, евро 30,5522 – 30,5986 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3600

EUR/UAH 30,5522 30,5986

RUB/UAH 0,4164 0,4173

Напомним, 26 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1800 – 26,2050, евро 30,5389 – 30,5681 грн/евро, российский рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,29 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 26 июня, курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,85 гривен за евро.