Курс доллара на межбанке в 12:40 сохранился на уровне 26,14 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,65 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,14 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек – до 30,65 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1300 – 26,1600 грн/доллар, евро 30,6034 – 30,6385 грн/евро, российский рубль 0,4219 - 0,4227 грн/рубль.

По состоянию на 12:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1200 26,1400

EUR/UAH 30,6309 30,6517

RUB/UAH 0,4220 0,4226

Напомним, 1 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1200 – 26,1400, евро 30,4951 – 30,5158 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,11 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2611,3944 гривны за 100 долларов (-0,8366); 3047,2361 гривны за 100 евро (-8,8129); 4,1980 гривны за 10 рублей (-0,0140).