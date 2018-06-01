Курс доллара на межбанке 1 июня повысился до 26,14 гривен/доллар

Евро повысился на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 июня 2018 года повысился на 1 копейку до 26,14 грн/долл, курс покупки повысился на 1 копейку до 26,12 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек - до 30,52 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1200 – 26,1400, евро 30,4951 – 30,5158 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1200 26,1400

EUR/UAH 30,4951 30,5158

RUB/UAH 0,4206 0,4211

Напомним, 31 мая торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1100 – 26,1300, евро 30,4207 – 30,4440 грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2612,2310 гривны за 100 долларов (-1,3507); 3056,0490 гривны за 100 евро (+15,9308); 4,2120 гривны за 10 рублей (+0,0365).

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июня 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 25,89 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 мая, курс евро в продаже повысился на 4 копейки - до 30,69 гривен за евро.