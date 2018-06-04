Курс долара на міжбанку о 12:40 зберігся на рівні 26,14 грн/долар

Курс євро виріс до 30,65 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 4 червня 2018 року о 12:40 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,14 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок – до 30,65 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1600 грн/долар, євро 30,6034 – 30,6385 грн/євро, російський рубль 0,4219 - 0,4227 грн/рубль.

За станом на 12:40 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1200 26,1400

EUR/UAH 30,6309 30,6517

RUB/UAH 0,4220 0,4226

Нагадаємо, 1 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1200 – 26,1400, євро 30,4951 – 30,5158 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,11 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2611,3944 гривні за 100 доларів (-0,8366); 3047,2361 гривні за 100 євро (-8,8129); 4,1980 гривні за 10 рублів (-0,0140).