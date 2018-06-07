Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс доллара на межбанке в 12:35 увеличился до 26,18 грн/доллар

НовостиФинансы    07.06.2018 - 12:41
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Курс евро вырос до 30,95 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 7 июня 2018 года в 12:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 1,5 копейки до 26,18 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 10 копеек – до 30,95 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1700 – 26,1900 грн/доллар, евро 30,9355 – 30,9591 грн/евро, российский рубль 0,4231 - 0,4239 грн/рубль.

По состоянию на 12:35 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1600   26,1800

EUR/UAH   30,9315   30,9499

RUB/UAH   0,4227     0,4233

Напомним, 6 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1550 – 26,1650, евро 30,8367 – 30,8459 грн/евро, российский рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,16 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2616,2366 гривны за 100 долларов (+0,6156); 3078,0024 гривны за 100 евро (+24,2649); 4,2193 гривны за 10 рублей (-0,0007).

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,17 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,19 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь