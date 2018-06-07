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Курс долара на міжбанку о 12:35 збільшився до 26,18 грн/долар

НовиниФінанси    07.06.2018 - 12:41
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Курс євро виріс до 30,95 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 7 червня 2018 року о 12:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1,5 копійки до 26,18 гривень/долар. Курс євро у продажу зріс на 10 копійок – до 30,95 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1700 – 26,1900 грн/долар, євро 30,9355 – 30,9591 грн/євро, російський рубль 0,4231 - 0,4239 грн/рубль.

За станом на 12:35 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1600 26,1800

EUR/UAH 30,9315 30,9499

RUB/UAH 0,4227   0,4233

Нагадаємо, 6 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1550 – 26,1650, євро 30,8367 – 30,8459 грн/євро, російський рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,16 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2616,2366 гривні за 100 доларів (+0,6156); 3078,0024 гривні за 100 євро (+24,2649); 4,2193 гривні за 10 рублів (-0,0007).

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,17 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 підвищився до 26,19 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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