Курс доллара на межбанке 6 июня сохранился на уровне 26,165 гривен/доллар

Евро повысился на 32 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 6 июня 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,165 грн/долл, курс покупки повысился на 0,5 копейки до 26,155 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 32 копейки - до 30,86 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1550 – 26,1650, евро 30,8367 – 30,8459 грн/евро, российский рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1550 26,1650

EUR/UAH 30,8367 30,8459

RUB/UAH 0,4221 0,4225

Напомним, 5 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1500 – 26,1650, евро 30,5065 – 30,5214 грн/евро, российский рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июня 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже повысился на 2 копейки до 26,15 гривен, в покупке курс доллара повысился на 3 копейки до 25,94 гривен за доллар. По сравнению с данными 5 июня, курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,15 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2615,6210 гривны за 100 долларов (+2,3335); 3053,7375 гривны за 100 евро (-13,4780); 4,2200 гривны за 10 рублей (+0,0022).