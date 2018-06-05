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Курс доллара на межбанке в 12:35 увеличился до 26,17 грн/доллар

НовостиФинансы    05.06.2018 - 12:40
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Курс евро упал до 30,61 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2018 года в 12:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 1 копейку до 26,17 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 4 копейки – до 30,61 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1400 – 26,1600 грн/доллар, евро 30,5550 – 30,5758 грн/евро, российский рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

По состоянию на 12:35 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1450   26,1700

EUR/UAH   30,5818   30,6084

RUB/UAH   0,4209     0,4215

Напомним, 4 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,6282 – 30,6490 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,13 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2613,2875 гривны за 100 долларов (+1,8931); 3067,2155 гривны за 100 евро (+19,9794); 4,2198 гривны за 10 рублей (+0,0218).

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,13 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 сохранился на уровне 26,16 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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