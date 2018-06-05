Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку о 12:35 збільшився до 26,17 грн/долар

НовиниФінанси    05.06.2018 - 12:40
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Курс євро впав до 30,61 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 5 червня 2018 року о 12:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 1 копійку до 26,17 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки – до 30,61 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1400 – 26,1600 грн/долар, євро 30,5550 – 30,5758 грн/євро, російський рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

За станом на 12:35 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1450 26,1700

EUR/UAH 30,5818 30,6084

RUB/UAH 0,4209   0,4215

Нагадаємо, 4 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 – 26,1600, євро 30,6282 – 30,6490 грн/євро, російський рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,13 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2613,2875 гривні за 100 доларів (+1,8931); 3067,2155 гривні за 100 євро (+19,9794); 4,2198 гривні за 10 рублів (+0,0218).

Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,13 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,16 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top