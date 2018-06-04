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Курс доллара на межбанке 4 июня повысился до 26,16 гривен/доллар

НовостиФинансы    04.06.2018 - 17:03
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2018 года повысился на 2 копейки до 26,16 грн/долл, курс покупки повысился на 2 копейки до 26,12 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 13 копеек - до 30,65 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 – 26,1600, евро 30,6282 – 30,6490 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Валюты       Bid           Offer

USD/UAH    26,1400    26,1600

EUR/UAH    30,6282    30,6490

RUB/UAH    0,4215       0,4221

Напомним, 1 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1200 – 26,1400, евро 30,4951 – 30,5158 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,12 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2612,2310 гривны за 100 долларов (-1,3507); 3056,0490 гривны за 100 евро (+15,9308); 4,2120 гривны за 10 рублей (+0,0365).

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,12 гривен, в покупке курс доллара сохранился на уровне 25,89 гривен за доллар. По сравнению с данными 1 июня, курс евро в продаже повысился на 1 копейку - до 30,70 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:40 сохранился на уровне 26,14 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 повысился до 26,16 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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