Курс доллара на межбанке в 12:35 уменьшился до 26,34 грн/доллар

Курс евро упал до 30,56 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июня 2018 года в 12:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 2 копейки до 26,34 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 2 копейки – до 30,56 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3000 – 26,3400 грн/доллар, евро 30,4369 – 30,4806 грн/евро, российский рубль 0,4134 - 0,4143 грн/рубль.

По состоянию на 12:35 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3400

EUR/UAH 30,5390 30,5623

RUB/UAH 0,4152 0,4160

Напомним, 15 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3300 – 26,3600, евро 30,5454 – 30,5776 грн/евро, российский рубль 0,4180 - 0,4187 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,32 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2631,5543 гривны за 100 долларов (+9,5865); 3051,5504 гривны за 100 евро (-24,0178); 4,1981 гривны за 10 рублей (-0,0138).