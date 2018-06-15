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Курс доллара на межбанке 15 июня повысился до 26,36 гривен/доллар

НовостиФинансы    15.06.2018 - 17:06
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июня 2018 года повысился на 10 копеек до 26,36 грн/долл, курс покупки повысился на 10 копеек до 26,33 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 30,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3300 – 26,3600, евро 30,5454 – 30,5776 грн/евро, российский рубль 0,4180 - 0,4187 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,3300    26,3600

EUR/UAH    30,5454    30,5776

RUB/UAH    0,4180      0,4187

Напомним, 14 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2300 – 26,2600, евро 30,5736 – 30,6060 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 15 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 8 копеек до 26,27 гривен, в покупке курс доллара повысился на 6 копеек до 26,05 гривен за доллар. По сравнению с данными 14 июня, курс евро в продаже понизился на 22 копейки - до 30,81 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,22 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2621,9678 гривны за 100 долларов (+9,5468); 3075,5682 гривны за 100 евро (+2,3161); 4,2119 гривны за 10 рублей (+0,0728).

Наличный курс доллара в продаже повысился до 26,27 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,28 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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