Курс долара на міжбанку о 12:35 зменшився до 26,34 грн/долар

Курс євро впав до 30,56 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 18 червня 2018 року о 12:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 2 копійки до 26,34 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки – до 30,56 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3000 – 26,3400 грн/долар, євро 30,4369 – 30,4806 грн/євро, російський рубль 0,4134 - 0,4143 грн/рубль.

За станом на 12:35 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3400

EUR/UAH 30,5390 30,5623

RUB/UAH 0,4152 0,4160

Нагадаємо, 15 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3300 – 26,3600, євро 30,5454 – 30,5776 грн/євро, російський рубль 0,4180 - 0,4187 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2631,5543 гривні за 100 доларів (+9,5865); 3051,5504 гривні за 100 євро (-24,0178); 4,1981 гривні за 10 рублів (-0,0138).