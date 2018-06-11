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Курс доллара на межбанке в 12:35 уменьшился до 26,10 грн/доллар

НовостиФинансы    11.06.2018 - 12:39
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Курс евро упал до 30,74 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2018 года в 12:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 5,5 копейки до 26,10 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 1 копейку – до 30,74 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,0800 – 26,1000 грн/доллар, евро 30,8083 – 30,8319 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

По состоянию на 12:35 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,0800   26,1000

EUR/UAH   30,7196   30,7431

RUB/UAH   0,4168     0,4174

Напомним, 8 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1350 – 26,1550, евро 30,7321 – 30,7504 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,13 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2613,6416 гривны за 100 долларов (-3,5263); 3072,0743 гривны за 100 евро (-25,6056); 4,1706 гривны за 10 рублей (-0,0634).

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июня 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,15 гривен, в покупке курс доллара понизился на 1 копейку до 25,96 гривен за доллар. По сравнению с данными 8 июня, курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 31,02 гривен за евро.

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,15 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,10 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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