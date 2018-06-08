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Курс доллара на межбанке 8 июня понизился до 26,155 гривен/доллар

НовостиФинансы    08.06.2018 - 17:07
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 8 июня 2018 года понизился на 1 копейку до 26,155 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку до 26,135 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 15 копеек - до 30,75 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1350 – 26,1550, евро 30,7321 – 30,7504 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,1350    26,1550

EUR/UAH    30,7321    30,7504

RUB/UAH    0,4187      0,4193

Напомним, 7 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1450 – 26,1650, евро 30,8824 – 30,9034 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже не изменился и сохранился на уровне 26,17 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки до 25,97 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 июня, курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 31,07 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,17 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2617,1679 гривны за 100 долларов (+0,9313); 3097,6799 гривны за 100 евро (+19,6775); 4,2340 гривны за 10 рублей (+0,0147).

Курс доллара на межбанке в 12:30 уменьшился до 26,15 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,15 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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