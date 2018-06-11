Курс долара на міжбанку о 12:35 зменшився до 26,10 грн/долар

Курс євро впав до 30,74 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 11 червня 2018 року о 12:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 5,5 копійки до 26,10 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку – до 30,74 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,0800 – 26,1000 грн/долар, євро 30,8083 – 30,8319 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

За станом на 12:35 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,0800 26,1000

EUR/UAH 30,7196 30,7431

RUB/UAH 0,4168 0,4174

Нагадаємо, 8 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1350 – 26,1550, євро 30,7321 – 30,7504 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,13 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2613,6416 гривні за 100 доларів (-3,5263); 3072,0743 гривні за 100 євро (-25,6056); 4,1706 гривні за 10 рублів (-0,0634).

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 червня 2018 року, 11:10 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,15 гривень, у купівлі курс долара знизився на 1 копійку до 25,96 гривень за долар. Порівняно з даними 8 червня, курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 31,02 гривень за євро.