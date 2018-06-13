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Курс доллара на межбанке в 12:30 увеличился до 26,14 грн/доллар

НовостиФинансы    13.06.2018 - 12:36
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке повысился (фото из открытых источников)

Курс евро упал до 30,70 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 13 июня 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии увеличился на 3,5 копейки до 26,14 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек – до 30,70 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1000 – 26,1200 грн/доллар, евро 30,6544 – 30,6753 грн/евро, российский рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,1200   26,1400

EUR/UAH   30,6805   30,7040

RUB/UAH   0,4142     0,4148

Напомним, 12 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0900 – 26,1050, евро 30,7627 – 30,7777 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4162 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,08 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2608,7490 гривны за 100 долларов (-0,3825); 3075,1933 гривны за 100 евро (-0,9727); 4,1845 гривны за 10 рублей (-0,0006).

Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне до 26,12 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 увеличился до 26,12 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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