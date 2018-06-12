Курс доллара на межбанке 12 июня понизился до 26,10 гривен/доллар

Евро понизился на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июня 2018 года понизился на 0,5 копейки до 26,105 грн/долл, курс покупки понизился на 0,5 копейки до 26,09 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 30,77 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0900 – 26,1050, евро 30,7627 – 30,7777 грн/евро, российский рубль 0,4155 - 0,4162 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,0900 26,1050

EUR/UAH 30,7627 30,7777

RUB/UAH 0,4155 0,4162

Напомним, 11 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,0950 – 26,1100, евро 30,8077 – 30,8228 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4176 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июня 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,12 гривен, в покупке курс доллара понизился на 3 копейки до 25,93 гривен за доллар. По сравнению с данными 11 июня, курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,96 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,09 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2609,1315 гривны за 100 долларов (-4,5101); 3076,1660 гривны за 100 евро (+4,0917); 4,1851 гривны за 10 рублей (+0,0145).