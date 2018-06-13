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Курс долара на міжбанку о 12:30 збільшився до 26,14 грн/долар

НовиниФінанси    13.06.2018 - 12:36
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Курс євро впав до 30,70 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 13 червня 2018 року о 12:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії збільшився на 3,5 копійки до 26,14 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок – до 30,70 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1000 – 26,1200 грн/долар, євро 30,6544 – 30,6753 грн/євро, російський рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

За станом на 12:30 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1200 26,1400

EUR/UAH 30,6805 30,7040

RUB/UAH 0,4142   0,4148

Нагадаємо, 12 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,0900 – 26,1050, євро 30,7627 – 30,7777 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4162 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,08 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2608,7490 гривні за 100 доларів (-0,3825); 3075,1933 гривні за 100 євро (-0,9727); 4,1845 гривні за 10 руб. (-0,0006).

Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні до 26,12 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,12 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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