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Курс доллара на межбанке в 12:30 уменьшился до 26,29 грн/доллар

НовостиФинансы    21.06.2018 - 12:33
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Курс евро упал до 30,29 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 21 июня 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 11 копеек до 26,29 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 29 копеек – до 30,29 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2800 – 26,3300 грн/доллар, евро 30,3560 – 30,4137 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4128 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2700   26,2900

EUR/UAH   30,2656   30,2887

RUB/UAH   0,4110     0,4118

Напомним, 20 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3600 – 26,4000, евро 30,5354 – 30,5817 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2647,5945 гривны за 100 долларов (+2,9506); 3065,3849 гривны за 100 евро (+15,0526); 4,1617 гривны за 10 рублей (+0,0338).

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,41 гривны/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 понизился до 26,33 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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