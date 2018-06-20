Курс доллара на межбанке 20 июня понизился до 26,40 гривен/доллар

Евро незначительно понизился

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июня 2018 года понизился на 6 копеек до 26,40 грн/долл, курс покупки понизился на 7 копеек до 26,36 грн/долл. Курс евро в продаже незначительно понизился - до 30,58 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3600 – 26,4000, евро 30,5354 – 30,5817 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3600 26,4000

EUR/UAH 30,5354 30,5817

RUB/UAH 0,4147 0,4158

Напомним, 19 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300 – 26,4600, евро 30,5583 – 30,5851 грн/евро, российский рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 6 копеек до 26,46 гривен, в покупке курс доллара повысился на 5 копеек до 26,21 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 июня, курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 30,87 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,44 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2644,6439 гривны за 100 долларов (+11,7452); 3050,3323 гривны за 100 евро (-7,2530); 4,1279 гривны за 10 рублей (-0,0195).