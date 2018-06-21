Курс долара на міжбанку о 12:30 зменшився до 26,29 грн/долар

Курс євро впав до 30,29 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продаж 21 червня 2018 року о 12:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 11 копійок до 26,29 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 29 копійок – до 30,29 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2800 – 26,3300 грн/долар, євро 30,3560 – 30,4137 грн/євро, російський рубль 0,4116 - 0,4128 грн/рубль.

За станом на 12:30 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2700 26,2900

EUR/UAH 30,2656 30,2887

RUB/UAH 0,4110 0,4118

Нагадаємо, 20 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3600 – 26,4000, євро 30,5354 – 30,5817 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,47 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2647,5945 гривні за 100 доларів (+2,9506); 3065,3849 гривні за 100 євро (+15,0526); 4,1617 гривні за 10 рублів (+0,0338).