Курс доллара на межбанке в 12:30 уменьшился до 26,15 грн/доллар

Курс евро упал до 30,77 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 8 июня 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 1,5 копейки до 26,15 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 13 копеек – до 30,77 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1300 – 26,1500 грн/доллар, евро 30,7811 – 30,8047 грн/евро, российский рубль 0,4172 - 0,4180 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1300 26,1500

EUR/UAH 30,7497 30,7733

RUB/UAH 0,4162 0,4167

Напомним, 7 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1450 – 26,1650, евро 30,8824 – 30,9034 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,17 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2617,1679 гривны за 100 долларов (+0,9313); 3097,6799 гривны за 100 евро (+19,6775); 4,2340 гривны за 10 рублей (+0,0147).