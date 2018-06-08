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Курс долара на міжбанку о 12:30 зменшився до 26,15 грн/долар

НовиниФінанси    08.06.2018 - 12:33
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Курс євро впав до 30,77 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 8 червня 2018 року о 12:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1,5 копійки до 26,15 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок – до 30,77 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1300 – 26,1500 грн/долар, євро 30,7811 – 30,8047 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4180 грн/рубль.

За станом на 12:30 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1300 26,1500

EUR/UAH 30,7497 30,7733

RUB/UAH 0,4162   0,4167

Нагадаємо, 7 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1450 – 26,1650, євро 30,8824 – 30,9034 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,17 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2617,1679 гривні за 100 доларів (+0,9313); 3097,6799 гривні за 100 євро (+19,6775); 4,2340 гривні за 10 рублів (+0,0147).

Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,17 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,15 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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