Курс доллара на межбанке в 12:30 повысился до 26,47 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 19 марта 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 2 копейки до 26,47 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 12 копеек – до 32,55 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3700 – 26,4200 грн/доллар, евро 32,3612 – 32,4226 грн/евро, российский рубль 0,4573 - 0,4587 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4700

EUR/UAH 32,5212 32,5554

RUB/UAH 0,4583 0,4594

Напомним, 16 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4100 – 26,4500, евро 32,3865 – 32,4329 грн/евро, российский рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,35 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2635,3910 гривны за 100 долларов (+8,1256); 3241,7945 гривны за 100 евро (-0,5137); 4,5838 гривны за 10 рублей (-0,0239).