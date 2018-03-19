Курс долара на міжбанку о 12:30 підвищився до 26,47 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу 19 березня 2018 року о 12:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 2 копійки до 26,47 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 12 копійок – до 32,55 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3700 – 26,4200 грн/долар, євро 32,3612 – 32,4226 грн/євро, російський рубль 0,4573 - 0,4587 грн/рубль.

За станом на 12:30 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4700

EUR/UAH 32,5212 32,5554

RUB/UAH 0,4583 0,4594

Нагадаємо, 16 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4100 – 26,4500, євро 32,3865 – 32,4329 грн/євро, російський рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,35 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2635,3910 гривні за 100 доларів (+8,1256); 3241,7945 гривні за 100 євро (-0,5137); 4,5838 гривні за 10 рублів (-0,0239).