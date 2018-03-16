Курс доллара на межбанке 16 марта повысился до 26,45 гривен/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 16 марта 2018 года повысился на 13 копеек - до 26,45 грн/долл, курс в покупке повысился на 13 копеек до 26,45 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 32,43 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4100 – 26,4500, евро 32,3865 – 32,4329 грн/евро, российский рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4100 26,4500

EUR/UAH 32,3865 32,4329

RUB/UAH 0,4571 0,4581

Напомним, 15 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2800 – 26,3200, евро 32,4400 – 32,4894 грн/евро, российский рубль 0,4580 - 0,4593 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,27 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2627,2654 гривны за 100 долларов (+25,8676); 3242,3082 гривны за 100 евро (+24,6393); 4,6077 гривны за 10 рублей (+0,0388).

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 марта 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 25 копеек до 26,63 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 20 копеек - до 26,25 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 15 марта, увеличился на 25 копеек - до 32,95 гривны/евро.