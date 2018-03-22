Курс доллара на межбанке в 12:30 понизился до 26,28 грн/доллар

Курс евро вырос до 32,40 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 22 марта 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 6 копеек до 26,28 гривен/доллар. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки – до 32,40 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2800 грн/доллар, евро 32,4457 – 32,4952 грн/евро, российский рубль 0,4618 - 0,4628 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 32,3460 32,3953

RUB/UAH 0,4606 0,4618

Напомним, 21 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3000 – 26,3400, евро 32,3200 – 32,3665 грн/евро, российский рубль 0,4583 - 0,4593 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,28 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2628,0974 гривны за 100 долларов (-2,0144); 3228,8805 гривны за 100 евро (+0,1553); 4,5710 гривны за 10 рублей (+0,0130).