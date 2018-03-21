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Курс доллара на межбанке 21 марта понизился до 26,34 гривен/доллар

НовостиФинансы    21.03.2018 - 17:09
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 21 марта 2018 года понизился на 2 копейки- до 26,34 грн/долл, курс в покупке понизился на 2 копейки до 26,34 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 32,37 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3000 – 26,3400, евро 32,3200 – 32,3665 грн/евро, российский рубль 0,4583  -  0,4593 грн/рубль.

Валюты     Bid          Offer

USD/UAH  26,3000  26,3400

EUR/UAH  32,3200  32,3665

RUB/UAH  0,4583    0,4593

Напомним, 20 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3600, евро 32,2920 – 32,3384 грн/евро, российский рубль 0,4560  -  0,4570 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,1118 гривны за 100 долларов (-13,4926); 3228,7252 гривны за 100 евро (-25,2875); 4,5580 гривны за 10 рублей (-0,0354).

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 марта 2018 года, в 11:25 курс доллара в продаже понизился на 24 копейки до 26,46 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 14 копеек - до 26,17 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 20 марта, уменьшился на 26 копеек - до 32,63 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в 12:30 понизился до 26,32 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,28 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк
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