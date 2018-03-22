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Курс долара на міжбанку о 12:30 знизився до 26,28 грн/долар

НовиниФінанси    22.03.2018 - 12:36
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Курс євро виріс до 32,40 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 22 березня 2018 року о 12:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 6 копійок до 26,28 гривень/долар. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки – до 32,40 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2800 грн/долар, євро 32,4457 – 32,4952 грн/євро, російський рубль 0,4618 - 0,4628 грн/рубль.

За станом на 12:30 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2400 26,2800

EUR/UAH 32,3460 32,3953

RUB/UAH 0,4606   0,4618

Нагадаємо, 21 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3000 – 26,3400, євро 32,3200 – 32,3665 грн/євро, російський рубль 0,4583 - 0,4593 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,28 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2628,0974 гривні за 100 доларів (-2,0144); 3228,8805 гривні за 100 євро (+0,1553); 4,5710 гривні за 10 рублів (+0,0130).

Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,40 гривні/долар Курс долара на міжбанку о 10:25 зберігся на рівні 26,28 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк
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