Курс доллара на межбанке в 12:30 понизился до 26,32 грн/доллар

Курс евро упал до 32,33 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 21 марта 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 4 копейки до 26,32 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 1 копейку – до 32,33 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2800 грн/доллар, евро 32,2253 – 32,2718 грн/евро, российский рубль 0,4558 - 0,4571 грн/рубль.

По состоянию на 12:30 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3200

EUR/UAH 32,2823 32,3288

RUB/UAH 0,4566 0,4577

Напомним, 20 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3600, евро 32,2920 – 32,3384 грн/евро, российский рубль 0,4560 - 0,4570 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,1118 гривны за 100 долларов (-13,4926); 3228,7252 гривны за 100 евро (-25,2875); 4,5580 гривны за 10 рублей (-0,0354).