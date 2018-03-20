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Курс доллара на межбанке 20 марта понизился до 26,36 гривен/доллар

НовостиФинансы    20.03.2018 - 17:17
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 24 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 20 марта 2018 года понизился на 8 копеек - до 26,36 грн/долл, курс в покупке понизился на 8 копеек до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 24 копейки - до 32,34 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3200 – 26,3600, евро 32,2920 – 32,3384 грн/евро, российский рубль 0,4560  -  0,4570 грн/рубль.

Валюты      Bid         Offer

USD/UAH  26,3200  26,3600

EUR/UAH  32,2920  32,3384

RUB/UAH  0,4560    0,4570

Напомним, 19 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4000 – 26,4400, евро 32,5274 – 32,5740 грн/евро, российский рубль 0,4556  -  0,4566 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,43 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2643,6044 гривны за 100 долларов (+8,2134); 3254,0127 гривны за 100 евро (+12,2182); 4,5934 гривны за 10 рублей (+0,0096).

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 марта 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже незначительно понизился до 26,70 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 2 копейки - до 26,32 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 19 марта, уменьшился на 2 копейки - до 32,89 гривны/евро.

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Курс доллара на межбанке в 13:05 понизился до 26,32 грн/доллар Наличный курс доллара в продаже незначительно понизился до 26,70 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк
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