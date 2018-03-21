Курс долара на міжбанку о 12:30 знизився до 26,32 грн/долар

Курс євро впав до 32,33 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 21 березня 2018 року о 12:30 у порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився на 4 копійки до 26,32 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку – до 32,33 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2400 – 26,2800 грн/долар, євро 32,2253 – 32,2718 грн/євро, російський рубль 0,4558 - 0,4571 грн/рубль.

За станом на 12:30 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2800 26,3200

EUR/UAH 32,2823 32,3288

RUB/UAH 0,4566 0,4577

Нагадаємо, 20 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 32,2920 – 32,3384 грн/євро, російський рубль 0,4560 - 0,4570 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2630,1118 гривні за 100 доларів (-13,4926); 3228,7252 гривні за 100 євро (-25,2875); 4,5580 гривні за 10 рублів (-0,0354).