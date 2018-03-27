Курс доллара на межбанке в 12:25 повысился до 26,33 грн/доллар

Курс евро упал до 32,70 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2018 года в 12:25 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 1 копейку до 26,33 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 4 копейки – до 32,70 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2800 – 26,3100 грн/доллар, евро 32,7737 – 32,8085 грн/евро, российский рубль 0,4592 - 0,4603 грн/рубль.

По состоянию на 12:25 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3300

EUR/UAH 32,6646 32,7018

RUB/UAH 0,4595 0,4603

Напомним, 26 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2900 – 26,3200, евро 32,7047 – 32,7368 грн/евро, российский рубль 0,4595 - 0,4606 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,4390 гривны за 100 долларов (+3,8912); 3264,6378 гривны за 100 евро (+21,9019); 4,6145 гривны за 10 рублей (+0,0152).