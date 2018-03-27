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Курс долара на міжбанку о 12:25 підвищився до 26,33 грн/долар

НовиниФінанси    27.03.2018 - 12:31
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Курс євро впав до 32,70 грн/євро

Курс долара на міжбанку у продажу 27 березня 2018 року о 12:25 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 1 копійку до 26,33 гривень/долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки – до 32,70 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2800 – 26,3100 грн/долар, євро 32,7737 – 32,8085 грн/євро, російський рубль 0,4592 - 0,4603 грн/рубль.

За станом на 12:25 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3000 26,3300

EUR/UAH 32,6646 32,7018

RUB/UAH 0,4595   0,4603

Нагадаємо, 26 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2900 – 26,3200, євро 32,7047 – 32,7368 грн/євро, російський рубль 0,4595 - 0,4606 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2630,4390 гривні за 100 доларів (+3,8912); 3264,6378 гривні за 100 євро (+21,9019); 4,6145 гривні за 10 рублів (+0,0152).

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Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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