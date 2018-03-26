Курс доллара на межбанке 26 марта повысился до 26,32 гривен/доллар

Евро повысился на 32 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2018 года повысился на 4 копейки до 26,32 грн/долл, курс в покупке повысился на 3,5 копейки до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 32 копейки - до 32,74 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2900 – 26,3200, евро 32,7047 – 32,7368 грн/евро, российский рубль 0,4595 - 0,4606 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2900 26,3200

EUR/UAH 32,7047 32,7368

RUB/UAH 0,4595 0,4606

Напомним, 23 марта торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2550 – 26,2800, евро 32,3934 – 32,4216 грн/евро, российский рубль 0,4597 - 0,4605 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,27 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2626,5478 гривны за 100 долларов (+1,1829); 3242,7359 гривны за 100 евро (+9,3365); 4,5993 гривны за 10 рублей (-0,0196).

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 марта 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку до 26,38 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 1 копейку - до 26,11 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 23 марта, увеличился на 10 копеек - до 32,72 гривны/евро.