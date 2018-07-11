Курс доллара на межбанке в 10:35 уменьшился до 26,23 грн/доллар

Новости Финансы 11.07.2018 - 10:40
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июля 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 1 копейку до 26,23 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 6 копеек до 30,78 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2000 – 26,2300 грн/доллар, евро 30,7430 – 30,7782 грн/евро, российский рубль 0,4212 - 0,4220 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,2000   26,2300

EUR/UAH   30,7430   30,7782

RUB/UAH   0,4212     0,4220

Напомним, 10 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2400, евро 30,7009 – 30,7217 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2620,9172 гривны за 100 долларов (-4,0582); 3069,8803  3094,5835 гривны за 100 евро (-24,7032); 4,1972 гривны за 10 рублей (+0,0016).

НБУ на 11 июля укрепил курс гривны до 26,21 грн/доллар Курс доллара на межбанке 10 июля понизился до 26,24 гривен/доллар
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