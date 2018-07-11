Курс долара на міжбанку о 10:35 зменшився до 26,23 грн/долар

Євро підвищився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 11 липня 2018 року о 10:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1 копійку до 26,23 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 6 копійок до 30,78 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2000 – 26,2300 грн/долар, євро 30,7430 – 30,7782 грн/євро, російський рубль 0,4212 - 0,4220 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2000 26,2300

EUR/UAH 30,7430 30,7782

RUB/UAH 0,4212 0,4220

Нагадаємо, 10 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2400, євро 30,7009 – 30,7217 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2620,9172 гривні за 100 доларів (-4,0582); 3069,8803 3094,5835 гривні за 100 євро (-24,7032); 4,1972 гривні за 10 рублів (+0,0016).