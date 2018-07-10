Курс доллара на межбанке в 10:35 уменьшился до 26,242 грн/доллар

Евро понизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июля 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 1 копейку до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек до 30,82 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2000 – 26,2400 грн/доллар, евро 30,7745 – 30,8215 грн/евро, российский рубль 0,4195 - 0,4204 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2000 26,2400

EUR/UAH 30,7745 30,8215

RUB/UAH 0,4195 0,4204

Напомним, 9 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2500, евро 30,8530 – 30,8857 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,25 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2624,9754 гривны за 100 долларов (-6,6196); 3094,5835 гривны за 100 евро (+9,3015); 4,1776 гривны за 10 рублей (+0,0085).