Курс долара на міжбанку о 10:35 зменшився до 26,242 грн/долар

Євро знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 10 липня 2018 року о 10:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії зменшився на 1 копійку до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,82 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2000 – 26,2400 грн/долар, євро 30,7745 – 30,8215 грн/євро, російський рубль 0,4195 - 0,4204 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2000 26,2400

EUR/UAH 30,7745 30,8215

RUB/UAH 0,4195 0,4204

Нагадаємо, 9 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2500, євро 30,8530 – 30,8857 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 липня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,25 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2624,9754 гривні за 100 доларів (-6,6196); 3094,5835 гривні за 100 євро (+9,3015); 4,1776 гривні за 10 рублів (+0,0085).