Курс доллара на межбанке 9 июля понизился до 26,25 гривен/доллар

Евро понизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 9 июля 2018 года понизился на 8 копеек до 26,25 грн/долл, курс покупки понизился на 9 копеек до 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,89 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2500, евро 30,8530 – 30,8857 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2200 26,2500

EUR/UAH 30,8530 30,8857

RUB/UAH 0,41740 0,4182

Напомним, 6 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3300, евро 30,9274 – 30,9482 грн/евро, российский рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,33 гривен, в покупке курс доллара понизился на 2 копейки до 26,11 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 июля, курс евро в продаже повысился на 8 копеек до 31,06 гривен за евро.