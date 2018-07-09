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Курс доллара на межбанке 9 июля понизился до 26,25 гривен/доллар

НовостиФинансы    09.07.2018 - 17:11
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке снизился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 9 июля 2018 года понизился на 8 копеек до 26,25 грн/долл, курс покупки понизился на 9 копеек до 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,89 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2500, евро 30,8530 – 30,8857 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

Валюты       Bid            Offer

USD/UAH    26,2200    26,2500

EUR/UAH    30,8530    30,8857

RUB/UAH    0,41740      0,4182

Напомним, 6 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3100 – 26,3300, евро 30,9274 – 30,9482 грн/евро, российский рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 июля 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже  понизился на 2 копейки до 26,33 гривен, в покупке курс доллара понизился на 2 копейки до 26,11 гривен за доллар. По сравнению с данными 6 июля, курс евро в продаже повысился на 8 копеек до 31,06 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке в 12:40 уменьшился до 26,25 грн/доллар Курс доллара на межбанке в 10:30 уменьшился до 26,30 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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