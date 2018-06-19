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Курс доллара на межбанке в 10:35 сохранился на уровне 26,42 грн/доллар

НовостиФинансы    19.06.2018 - 10:40
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке не изменился (фото из открытых источников)

Евро понизился на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июня 2018 года в 10:35 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,42 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек до 30,59 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,3800 – 26,4200 грн/доллар, евро 30,5454 – 30,5890 грн/евро, российский рубль 0,4112 - 0,4120 грн/рубль.

Валюты      Bid           Offer

USD/UAH   26,3800   26,4200

EUR/UAH   30,5454   30,5890

RUB/UAH   0,4112     0,4120

Напомним, 18 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3900 – 26,4200, евро 30,6255 – 30,6498 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем немного ослабил курс гривны до 26,32 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2632,8987 гривны за 100 долларов (+1,3444); 3057,5853 гривны за 100 евро (+6,0349); 4,1474 гривны за 10 рублей (-0,0507).

НБУ на 19 июня немного ослабил курс гривны до 26,32 грн/доллар Курс доллара на межбанке 18 июня повысился до 26,42 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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