Курс доллара на межбанке 18 июня повысился до 26,42 гривен/доллар

Евро повысился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июня 2018 года повысился на 6 копеек до 26,42 грн/долл, курс покупки повысился на 6 копеек до 26,39 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 30,65 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3900 – 26,4200, евро 30,6255 – 30,6498 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3900 26,4200

EUR/UAH 30,6255 30,6498

RUB/UAH 0,4146 0,4153

Напомним, 15 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3300 – 26,3600, евро 30,5454 – 30,5776 грн/евро, российский рубль 0,4180 - 0,4187 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 5 копеек до 26,32 гривен, в покупке курс доллара повысился на 4 копейки до 26,09 гривен за доллар. По сравнению с данными 15 июня, курс евро в продаже понизился на 3 копейки - до 30,78 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,32 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2631,5543 гривны за 100 долларов (+9,5865); 3051,5504 гривны за 100 евро (-24,0178); 4,1981 гривны за 10 рублей (-0,0138).