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Курс долара на міжбанку о 10:35 зберігся на рівні 26,42 грн/долар

НовиниФінанси    19.06.2018 - 10:40
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку не змінився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 червня 2018 року о 10:35 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,42 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,59 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,3800 – 26,4200 грн/долар, євро 30,5454 – 30,5890 грн/євро, російський рубль 0,4112 - 0,4120 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3800 26,4200

EUR/UAH 30,5454 30,5890

RUB/UAH 0,4112   0,4120

Нагадаємо, 18 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3900 – 26,4200, євро 30,6255 – 30,6498 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2632,8987 гривні за 100 доларів (+1,3444); 3057,5853 гривні за 100 євро (+6,0349); 4,1474 гривні за 10 рублів (-0,0507).

НБУ на 19 червня трохи послабив курс гривні до 26,32 грн/долар Курс долара на міжбанку 18 червня підвищився до 26,42 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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